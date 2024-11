Homem é preso dentro de motel com adolescente em Cuiabá

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante, em um motel, do bairro CPA I, em Cuiabá (MT), por estar com uma adolescente de 17 anos. A vítima era ameaçada a ter vídeos íntimos divulgados, se não mantesse relações sexuais com o suspeito. A menor acionou a polícia antes de se encontrar com o suspeito no motel.

De acordo com a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), a mãe da jovem relatou que a filha estava sendo ameaçada frequentemente por meio de um número de telefone, em que uma suposta mulher marcava encontros sexuais da vítima com o suspeito e que o mesmo a forçava a gravar vídeos íntimos durante os encontros forçados.

Diante dos fatos, a mãe da vítima procurou a delegacia para denunciar o crime.

