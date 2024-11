Homem é preso em Barra da Estiva por não pagar pensão alimentícia na Chapada Diamantina

Um homem de 34 anos com mandado aberto por não pagamento de pensão alimentícia foi preso por agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) neste último domingo (10) um mandado de prisão em aberto no município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina.

Segundo informou a corporação ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o mandado contra o indivíduo de que não teve o nome divulgado, havia sido expedido pela Comarca de Barra da Estiva pelo não pagamento de pensão alimentícia. A guarnição do 24º BPM realizava rondas pelo município quando identificou e abordou o homem em frente à sua residência.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Barra da Estiva para adoção das medidas legais cabíveis.