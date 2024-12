Homem é preso em Feira de Santana por divulgar fotos íntimas de ex nas redes sociais

Equipes da Delegacia Territorial de Santo Estêvão prenderam um homem de 32 anos, nesta quarta-feira (11), em Feira de Santana. O indivíduo é acusado de divulgar fotos e vídeos íntimos de uma ex-companheira nas redes sociais, crime conhecido como “revenge porn”.

O crime implica em utilizar imagens íntimas da vítima da pessoa sem consentimento como forma retaliação de retaliação ou vingança com o intuito de humilhar à pessoa. Na maior parte dos casos as imagens podem ter sido compartilhadas em um relacionamento de confiança e são utilizadas como forma de vingança ou humilhação após o término.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do suspeito, localizada no bairro Ponto Central. Em meio a operação, foram apreendidos o celular e o notebook do homem, que foram utilizados para cometer os crimes.

O acusado foi levado para o Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde confessou os crimes de divulgação de imagens íntimas, extorsão e difamação. Os crimes ocorreram entre agosto e novembro deste ano.

“O revenge porn é um crime cada vez mais comum e causa grande sofrimento para as vítimas”, afirmou o delegado titular de Santo Estêvão, José Marcos Lima Rios. “Com essa prisão, esperamos coibir esse tipo de crime e dar voz às vítimas”