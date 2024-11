Homem é preso em flagrante após agredir ex-companheira em Macaúbas

Policiais militares da 4ª Companhia Independente (CIPM) prenderam um homem em flagrante após agressão física contra sua ex-companheira, na noite de sábado (16), por volta das 21h. A ocorrência foi registrada na Rua Jordão Souza, no bairro Alto do Cristo, em Macaúbas.

Conforme com informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, uma guarnição foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais constataram que o homem estava agredindo fisicamente sua ex-companheira e danificando objetos da residência. A vítima apresentava lesões e relatou que o agressor já havia cometido atos de violência contra ela anteriormente.