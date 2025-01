Homem é preso em flagrante após arrombar restaurante em Guanambi

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (07), após arrombar um restaurante no Bairro Residencial dos Pássaros, no município de Guanambi. A prisão foi realizada em meio a uma ronda na região.

Agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar abordaram o suspeito, que portava uma bolsa e demonstrou nervosismo ao perceber a presença dos policiais. Na busca pessoal, foram encontrados um celular Motorola G8 e diversas roupas.

As informações são do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, após ser questionado sobre a origem dos objetos, o homem confessou ter arrombado o Restaurante Mediterrâneo durante a madrugada e vendido outro celular furtado no local por R$ 150 em uma feira livre.

O acusado foi conduzido para a Delegacia Territorial de Guanambi, onde foi apresentado à autoridade policial e autuado em flagrante por furto qualificado.