Homem é preso em flagrante com 872 comprimidos de ecstasy no DF

Um homem, de 25 anos, foi preso com 872 comprimidos de ecstasy, um revólver calibre 32 e cinco munições. O flagrante ocorreu no Riacho Fundo I na noite deste domingo (2/2).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os militares foram acionados após o suspeito se envolver em uma briga. A PMDF, então, foi à Chácara nº 28, da avenida Sucupira, atender uma ocorrência de vias de fato.

O homem fugiu e se escondeu em um apartamento no Lote 21. Os policiais foram atrás do suspeito e encontraram no local a arma e a grande quantidade de droga.

O suspeito ainda tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ele foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.