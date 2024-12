Homem é preso em flagrante com arsenal, dinheiro falso e animais silvestres em São Sebastião do Passé

Agentes da Polícia Civil, através da 37ª Delegacia Territorial, realizaram uma ação nesta terça-feira (10) que prenderam um homem de 53 anos com muitas armas, itens falsificados e animais silvestres em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

A operação ocorreu na Rua da Mangueira, no bairro Alegre. Ao chegar à residência, os policiais foram recebidos por um homem que se identificou como pai do alvo da operação. No entanto, ele foi identificado como sendo outra pessoa e confessou ter adquirido uma identidade falsa para obter benefícios.

Com ele foram apreendidos uma espingarda calibre 28, munições, R$ 2.110,00 em notas falsas, carimbos de médicos, advogados e contadores, celulares, documentos de identidade falsificados, acessórios policiais, um notebook, uma arma de pressão e quatro pássaros silvestres em cativeiro.

Além do material ilícito, os policiais encontraram quatro pássaros silvestres, incluindo um papagaio com as asas cortadas e preso com um cordão. Os animais estavam em condições precárias e a situação confirma a prática de crimes ambientais.

O homem foi preso em flagrante e autuado por posse ilegal de arma de fogo, falsificação de moeda, falsidade ideológica e crime ambiental. O outro suspeito, alvo inicial da operação, não foi localizado.