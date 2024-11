Homem é preso em Guanambi após ser acusado de matar gato com pisadas

Um homem de 40 anos, identificado como Ricardo Barbosa Nunes, foi preso na tarde deste sábado (16), por volta das 14h, acusado de matar um gato a pisadas no bairro Alto Caiçara, em Guanambi.

O crime ocorreu na manhã do mesmo dia e foi registrado por uma testemunha que filmou o ato. No vídeo, o homem aparece pisando na cabeça do animal.

Após o crime, o suspeito foi localizado na Rua Joaquim Lima, no próprio bairro, e detido pela Polícia Militar. Ricardo foi apresentado na Delegacia Territorial de Guanambi, onde serão tomadas as providências legais cabíveis.