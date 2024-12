Homem é preso em Jequié em operação da PF contra fraudes em contas da Caixa

A prisão realizada durante a Operação Linha Verde, deflagrada na manhã desta quarta-feira (18), foi realizada em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. Imagens enviadas ao Bahia Notícias mostram o momento em que um homem é detido. O mandado de prisão temporária foi cumprido na Rua Virgílio Tourinho, no Centro da cidade.

Ainda não há detalhes sobre a identidade e a profissão do investigado. Além do mandado de prisão foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Salvador. As ações ocorrem ainda nos estados de Sergipe e Alagoas. Segundo a Polícia Federal (PF), a operação visa desmantelar um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal que usava a conta de terceiros, que também não sabiam dos crimes.

Um relatório de informação financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf] apontou que a associação criminosa movimentou mais de R$ 4,6 milhões, entre 2020 a 2024. As fraudes ocorriam através da abertura de contas e aquisição de créditos no banco, com o uso de documentos falsos em nome de outras pessoas.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal já registrou um prejuízo superior a R$ 567 mil. No entanto, a soma pode ser maior, já que as investigações continuam. Além do bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados até o limite individual de R$ 300 mil. Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. As ações em Jequié são acompanhadas pelo Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.