Homem é preso em Salvador após esfaquear mulher quando vítima dormia; filho também foi atacado por defender mãe

Uma mulher está internada em estado grave após ser atacada com ao menos nove facadas pelo marido enquanto dormia. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (14), no bairro do Acupe de Brotas, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, um dos filhos do casal acordou com os gritos da mãe, foi socorrê-la e também foi agredido pelo pai.

O homem, identificado como Valdivino Amâncio dos Santos, foi preso em flagrante após ser espancado e amarrado por vizinhos da família. Ele vai responder por tentativa de feminicídio. Conforme a TV Bahia, oito golpes atingiram as costas e um a cabeça da vítima que foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE).