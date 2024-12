Homem é preso em Uberlândia suspeito de bater o carro para matar esposa e ficar com dinheiro do seguro de vida

Um homem de 42 anos, identificado como Aldo Fabiano Angelotti, foi detido em Uberlândia sob a suspeita de ter cometido feminicídio contra sua esposa, Maria Cláudia Angelotti. O incidente que levou à prisão ocorreu em 30 de agosto, quando Aldo teria causado um acidente de carro ao desativar o airbag do lado do passageiro, onde sua esposa estava, e colidir o veículo contra uma árvore. As investigações revelaram que a motivação para o crime pode estar relacionada à contratação de três apólices de seguro de vida em nome de Maria Cláudia, que somam quase R$ 1 milhão. Aldo constava como um dos beneficiários.

A perícia realizada após o acidente constatou que a vítima não usava cinto de segurança no momento da colisão, o que pode ter contribuído para a gravidade do ocorrido. Aldo sofreu apenas ferimentos leves. Segundo as investigações, o airbag do lado da vítima foi desativado antes do impacto. A polícia afirma que Aldo planejou o crime desde o início de 2024, quando reatou o relacionamento com Maria Cláudia após um período de separação. Durante as investigações, foi descoberto que ele havia feito apólices de seguro de vida em nome da vítima pouco antes do acidente, sendo que a mais recente foi assinada 20 dias antes da colisão.

Durante a operação que resultou na prisão de Aldo, as autoridades também cumpriram um mandado de busca em sua casa. Nesse procedimento, foram apreendidas 14 munições de calibre 9 milímetros, que são de uso restrito e estavam sem a devida documentação. A liberação do valor do seguro foi bloqueada pela Justiça a pedido dos investigadores, que temem que Aldo pudesse usá-lo para fugir. O suspeito nega as acusações e mantém a versão de que se tratou de um acidente.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA