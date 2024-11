Homem é preso pela PM com 5 armas no Norte baiano

Um homem foi preso com cinco armas de fogo em Pilão Arcado, no Sertão do São Francisco, neste sábado (2). A ação ocorreu após denúncia de plantio de maconha na localidade de Brejo do Jatobá, zona rural do município. Militares da 25ª CIPM se deslocaram para o local e encontraram uma pequena plantação da erva.

No entanto, durante as buscas, um homem foi encontrado com três espingardas de fabricação artesanal, uma espingarda calibre 36 com um cartucho, uma pistola calibre 380 com 13 munições.

Também foram apreendidos com ele um aparelho celular e dinheiro. Segundo a PM-BA, o suspeito e o material apreendido foram apresentados na delegacia que atende a região, para adoção das medidas cabíveis.