Homem é preso por importunação sexual contra mulher dentro de carro no Vale do Jiquiriça

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (11) por se masturbar na frente de uma jovem, na cidade de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriça, na Bahia. A vítima seria funcionária de um escritório de empréstimo financeiro instalado no distrito de Stela.

Segundo informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o suspeito teria estacionado uma caminhonete em frente ao comércio e começou a se masturbar na direção da jovem. A mulher gravou a cena e fechou o estabelecimento após o constrangimento O homem que não teve a identidade revelada foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Territorial, que fica há 10 km da localidade.

Na unidade policial, foi registrado um boletim de ocorrência. O homem foi liberado depois de feito o Termo Circunstanciado de Ocorrência, conhecido como TCO e o mesmo será enquadrado no Art.233 do Código Penal, de acordo com o delegado que apura o caso, Dr. Chardison Castro de Oliveira.