Homem é preso por posse irregular de arma de fogo em Ilhéus

Um homem foi preso por posse irregular de arma de fogo, na última terça-feira (28), no distrito de Olivença, no município de Ilhéus, no Litoral Sul baiano. Com ele, foi apreendido um revólver calibre.38 e munições.

A prisão foi feita no decurso da Operação Proteger, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus – FICCO/Ilhéus, composta pela Polícia Federal, Polícia Militar da Bahia, Polícia Civil da Bahia, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.