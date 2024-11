Homem é preso por tentar estuprar adolescente em matagal em Itupeva

São Paulo — Um homem de 23 anos foi preso na manhã deste sábado (2/11) após tentar estuprar uma adolescente de 16 anos em Itupeva, no interior do estado. Ele teria agarrado a vítima e tentado levá-la para um matagal, mas ela conseguiu se desvencilhar, arranhar o suspeito e fugir.

O episódio ocorreu na Avenida Nelson Gulla, enquanto a adolescente caminhava em direção a sua casa.

Ela relatou o ocorrido a policiais, que foram até o local e encontraram pertences do suspeito: uma camisa ensanguentada e um aparelho celular com uma foto dele.

A partir da imagem que aparecia no celular, os PMs conseguiram identificar uma outra rua da cidade. Eles então se dirigiram até ela e, conversando com moradores, foram informados sobre a identidade do suspeito e a casa em que ele morava.

Após se recusar a abrir o portão por alguns minutos, ele teria admitido, diante dos agentes, a tentativa de estupro. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava arranhões pelo corpo.

O Metrópoles questionou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre a delegacia em que o caso foi registrado e para onde o suspeito foi levado. Até o momento da publicação, não houve retorno.