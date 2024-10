Homem é preso por tentativa de homicídio após desentendimento no trânsito no Oeste baiano

Segundo testemunhas ao Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, acompanhou a equipe até o local do ocorrido, onde o suspeito foi encontrado tentando remover seu veículo da via. Ele estava na contramão da Avenida JK. Segundo relatos de testemunhas, o desentendimento no trânsito começou quando o condutor de um Ford Fiesta quase atropelou a vítima, que estava de bicicleta, assim como outros transeuntes.

A Guarda Civil Municipal (GCM/LEM) recebeu um chamado informando que um homem havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos provocados por arma branca. Ao chegarem à UPA, os agentes encontraram a vítima, um ciclista de 35 anos, ferida no tórax e nos membros superiores.

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (19) após ser acusado de tentativa de homicídio em meio um desentendimento no trânsito. O incidente ocorreu na Avenida JK, no bairro Jardim das Acácias em Luis Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Em resposta, o motorista desferiu três golpes de faca na vítima e descartou a arma no canal de águas pluviais. Em seguida, o ciclista, ferido, danificou o carro do suposto autor com pedras e jogou a chave do veículo no mesmo canal.

Com base nas informações coletadas, a Guarda Civil prendeu o suspeito e o apresentou na delegacia da Polícia Civil. Com a ajuda de um ímã de pesca magnética e um detector magnético, a faca e a chave do veículo foram recuperadas e apresentadas à polícia, juntamente com o carro.

A Superintendência de Trânsito (SUTRANS) sinalizou a via e registrou a ocorrência. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital do Oeste em Barreiras.