Homem é preso suspeito de violência doméstica em Santo Estevão

Um homem de 71 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (17) em Santo Estevão, após descumprir uma medida protetiva e ameaçar de morte sua ex-companheira de 63 anos em um evento público. A prisão foi realizada por equipes do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM) e da Delegacia Territorial da cidade.

A vítima, que possuía uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, foi surpreendida por ele durante um evento, onde foi xingada e ameaçada de morte na frente de familiares e outras pessoas.

“Diante do extremo temor da vítima, do histórico de violência e do descumprimento da medida protetiva, representamos pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo Poder Judiciário”, explicou a delegada Alana Fialho, titular do NEAM/Santo Estevão.

O casal conviveu por 44 anos, durante os quais o homem cometeu diversos atos de violência contra a mulher, incluindo agressões físicas e psicológicas. Segundo a delegada, o acusado é considerado de alto risco de reincidência. O preso foi encaminhado para a delegacia e está à disposição da Justiça.