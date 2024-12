Homem é resgatado após ser jogado em bueiro por dívida de R$ 10

Um homem de 45 anos foi resgatado na manhã desta sexta-feira (20/12), após passar a noite preso em um bueiro, no Centro de João Pessoa, onde teria sido jogado por quatro indivíduos em razão de uma dívida de R$ 10.

O caso aconteceu nas proximidades do viaduto Damásio Franca, na Rua 13 de Maio, e foi atendido de forma ágil pela Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa (GCMJP) e pelo Corpo de Bombeiros.

A informação foi dada com exclusividade durante o programa “O Povo na TV”, da TV Tambaú/SBT. Segundo informações da Guarda Municipal, a ocorrência chegou até eles após pessoas ouvirem gritos de socorro vindos do bueiro. A equipe da GCMJP foi acionada, conseguiu remover a tampa do bueiro e resgatar o homem, que estava em condições precárias, debilitado pela fome, sede e o tempo exposto ao ambiente insalubre.

Confira mais informações no Portal T5, parceiro do Metrópoles.