Homem é resgatado de dentro de bueiro após perseguir ex-mulher e acaba preso

Um homem de 29 anos foi preso por perseguição à ex-mulher em Caratinga, no interior de Mina Gerais, nesta quarta-feira (29). Horas antes da prisão, o suspeito havia sido resgatado de dentro de um bueiro após passar sete horas preso no esgoto.

O homem foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros por volta das 11h, imagens do resgate circularam nas redes sociais. Aos militares, ele contou que pulou em um córrego depois de uma briga familiar, em que, segundo ele, teria sido ameaçado com uma arma de fogo. Na tentativa de sair do córrego, ele acabou indo parar em um galeria de águas pluviais, onde tentou sair pelo bueiro e ficou preso. As informações são do G1.

A sua versão, no entanto, foi desmentida após a PM apurar que ele é suspeito de perseguir a ex-companheira. Na madrugada de quarta, os dois teriam se desentendido e fez com que pessoas que presenciaram a briga tentasse intervir, momento em que ele resolveu fugir.

Ele foi preso pelo crime de perseguição, com base na lei Maria da Penha. A Polícia ainda declarou que não é possível confirmar se de fato alguém o ameaçava.