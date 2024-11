Homem é resgatado por marinheiros e esportista no Rio Buranhém do Extremo Sul da Bahia

Um homem em situação de afogamento no Rio Buranhém, que fica entre os municípios de Porto Seguro e Arraial d’Ajuda, foi salvo por marinheiros e um esportista no sábado (01). Em imagens que circulam nas redes sociais mostram os marinheiros de uma empresa de balsas tentando resgatar a vítima na foz do rio.

Dois funcionários chegaram a se aproximar com uma embarcação menor e, apesar das dificuldades, tentaram retirar o homem da água, que aparentava estar desacordado. Um esportista que estava na margem, ao notar a situação, utilizou uma prancha com remo para ajudar no resgate.

Informações coletadas pelo Radar News, parceiro do Bahia Notícias, indicam que, após colocar a vítima sobre a prancha, o esportista remou em direção à margem, onde funcionários estavam prontos para prestar os primeiros socorros. As manobras de reanimação foram iniciadas assim que o homem chegou à plataforma de embarque.

As causas que levaram o homem a entrar na água ainda não são claras, não é possível afirmar se ele estava tentando nadar ou se estava desorientado no momento.