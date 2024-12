Homem é suspeito de matar tio a facadas após defender avô de briga em Tanque Novo, na Bahia

Um homem identificado como Renato Sebastião Magalhães, de 44 anos, foi moto a facadas pelo sobrinho na véspera de Natal, na terça-feira (24), no município de Tanque Novo, sudoeste da Bahia.

De acordo com informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o crime teria acontecido por volta das 19h45.

Segundo a 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que foi acionada para o caso, o suspeito do crime teria presenciado seu tio entrar em luta corporal com o avô e interviu desferindo golpes com uma faca.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e encaminhada para o Hospital Municipal de Tanque Novo, porém, não resistiu e veio a óbito.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou o levantamento cadavérico. O corpo de Sebastião foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IM) em Guanambi para ser necropsiado. A Polícia Militar realiza rondas na cidade de Tanque Novo para prender o acusado.