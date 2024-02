Homem é transferido para UTI, após tentativa de homicídio em Itamaraju

Foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva no município de Porto Seguro, ANDELAN DE JESUS PIRES, vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, após sofrer uma tentativa de homicídio.

O crime ocorreu nas primeiras horas de sábado (03) de fevereiro, no bairro Jaqueira, na região próxima ao colégio modelo, onde a vítima foi brutalmente espancado a golpes de madeira.

As imagens foram registradas e compartilhadas em redes sociais, onde foi flagrado o agressor desferindo uma sequência de golpes, mesmo ANDELAN DE JESUS PIRES, demonstrando estado de inconsciência.

Moradores notificaram as autoridades policiais, que mobilizaram equipes de saúde, com informações que uma pessoa necessitava de cuidados médicos.

Os primeiros atendimentos a ANDELAN DE JESUS PIRES, foram promovidos ainda no local, com imobilização e transferência para a unidade hospitalar municipal. No entanto, devido a gravidade do quadro clínico, foi solicitada a transferência para unidade com UTI. O quadro de saúde é grave.

A polícia registrou o caso e busca localizar o agressor, que poderá responder pelo crime de tentativa de homicídio.

Recentemente uma pessoa morreu, após sofrer agressões, o caso foi registrado na região da feira do bairro Marotinho. Mas, muitas imagens tem ganhados as redes sociais de brigas e agressões, quase que diariamente, dentre as imagens é possível notar até mulheres se digladiando.