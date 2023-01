Homem é vítima de afogamento em Itamaraju

No final da tarde deste sábado (07) de janeiro, um homem acabou morrendo vítima de afogamento numa propriedade rural as margens da BR-101 em Itamaraju.

A vítima era morador do bairro Tarcisão, onde era conhecido por prestar serviços na construção civil como pedreiro, mas deslocou até uma propriedade na região do Rio do Ouro, onde acabou morrendo.

O corpo do homem identificado como Carlos Brito da Costa (49 anos), foi removido da água e populares mantiveram contato com as autoridades policiais, sendo deslocadas guarnições até a localidade.

Um levantamento cadavérico foi autorizado pelo delegado Ricardo Amaral, plantonista na unidade de Teixeira de Freitas.

O corpo foi removido pelo servidor Anderson Barbosa e transferido para o IML de Itamaraju. Exames periciais serão efetuados, antes mesmo da liberação aos familiares.