Homem explodiu carro antes de se matar em frente ao STF

Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, teria explodido o próprio carro no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, na noite desta quarta-feira (13/11), antes de se matar em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), segundo investigações.

A informação foi confirmada pela governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), durante coletiva de imprensa: “No ano passado, um lobo solitário cometeu ato. Não podemos afirmar que agora é um lobo solitário porque as investigações estão em curso”.

“Foram encontrados artefatos, sim, ainda estamos com área isolada com equipe altamente especializada. Temos esquadrão de bombas que treina o Brasil inteiro. As informações são preliminares, mas as áreas técnicas estão aqui também para responder vocês. Reforçamos toda a segurança do Palácio da Alvorada, da Residência Oficial e do Palácio. Reforçamos também os poderes e o GDF estão com esse grupo de trabalho montado até que tenhamos as informações niveladas e a situação finalizada”, disse Celina.

10 imagens Fechar modal. 1 de 10 Ele ainda teria tantado lançar os explosivos conta a estátua que fica em frente ao prédio do STF Fotos:Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 2 de 10 A situação ocorreu por volta das 19h30 Fotos:Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 3 de 10 Fortes explosões foram registradas nas proximidades do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quarta-feira (13/11). Fotos:Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 4 de 10 Segundo testemunha, um homem acionou um artefato explosivo contra si mesmo Fotos:Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 5 de 10 Relatos de pessoas que estavam no local dão conta de que foram ouvidas fortes explosões em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios Fotos:Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 6 de 10 Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 7 de 10 Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 8 de 10 Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 9 de 10 Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 10 de 10 Uma pessoa morreu. Fotos:Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

De acordo com a governadora, não há outra pessoa envolvida nas explosões. “Não há nenhuma outra pessoa relacionada ou acusada da tentativa. A informação preliminar é que foi suicídio”, declarou. Conforme informado por Celina, o homem tentou entrar no STF com os dispositivos, mas não conseguiu.

Artefato preso ao corpo

O corpo de Francisco Wanderley Luiz, ainda está no local, preso a um explosivo, segundo informou Celina. Por isso, não pôde ser periciado.

“O fato ocorreu às 19h30. O primeiro ato que aconteceu foi a explosão do carro. Depois, o cidadão que até agora não teve [a identidade] confirmada (há um entendimento e uma linha de investigação em andamento). Não conseguimos periciar o corpo porque está com artefatos. O cidadão se aproximou do Supremo, tentou entrar no prédio, realmente teve explosão na porta”, declarou.

Durante a fala, a governadora em exercício declarou que a Polícia Federal abriu inquérito paralelo para investigar o fato. “Além da PCDF, porque envolve ministro do Supremo”, pontuou.

O caso

Após as explosões nas proximidades do prédio do STF, a PMDF deu início a uma varredura no local, por “risco de novas explosões”. As vias N2 e S2 da Esplanada foram interditadas, assim como a Praça dos Três Poderes e a própria Suprema Corte.

A Polícia Civil do DF já deu início às primeiras providências investigativas, e a perícia foi acionada.

Relatos de pessoas que estavam no local dão conta de que foram ouvidas fortes explosões em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. A situação ocorreu por volta das 19h30.

Em nota, a assessoria de imprensa do STF informou que, ao fim da sessão desta quarta-feira (13/11), dois fortes estrondos foram ouvidos, e os ministros, retirados do prédio em segurança.

“Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF”, completa a nota.