Homem faz 15 reféns em rodoviária Novo Rio; tiroteio deixa dois feridos

No Rio de Janeiro, 15 pessoas estão sendo feitas reféns por um homem armado na tarde desta terça, 12. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h, para atender a ocorrência na rodoviária Novo Rio, na região Central. A área está isolada e todas as viagens foram suspensas, com agentes do BOPE e bombeiros presentes no local, que foi evacuado. De acordo com informações, os passageiros ouviram disparos e houve tumulto no local. Um homem mantém os reféns em um ônibus da viação Sampaio, que seguiria viagem para Belo Horizonte, Minas Gerais. Um dos feridos está internado em estado grave no Souza Aguiar. Há relatos de que entre os reféns estejam crianças e idosos.

A recomendação da concessionária da rodoviária é que os passageiros com passagens compradas entrem em contato posteriormente com as viações para remarcar, sem custo adicional. Em janeiro, na mesma região, um ônibus vindo de Angra dos Reis foi sequestrado por criminosos, que ameaçaram o motorista e roubaram pertences dos passageiros. A Polícia Civil investiga se o grupo envolvido nesse incidente é o mesmo que cometeu outros crimes semelhantes na região.

