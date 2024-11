Homem fica milionário depois de se esquecer do almoço em casa: “Surpreso”

Um homem ganhou 3 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de reais) quando decidiu comprar uma raspadinha. O habitante do estado norte-americano do Missouri contou que, depois da esposa lhe ter ligado a dizer que ele tinha esquecido do almoço em casa, decidiu passar no supermercado para comprar qualquer coisa para comer.

Sem pretensão, jogou e quando percebeu que tinha ganho perto de 3 milhões de dólares afirmou estar completamente “surpreso”.

Segundo o United Press International, depois da surpresa inicial, ligou à esposa e revelou que demorou até que ela acreditasse no que tinha acontecido.

Leia Também: Em caso “único”, teste caseiro revela que bebês foram trocadas há 50 anos