Homem foge e abandona caminhonete com 469 garrafas de vinho na SC-370

1 de 1 Caminhonete com caixas de vinho – Foto: PMRv/ DivulgaçãoO motorista de uma caminhonete Ford Ranger fugiu para uma área de mata após ser flagrado pela polícia com 469 garrafas de vinho de origem estrangeira na SC-370, próximo à Serra do Corvo Branco, em Santa Catarina. A apreensão ocorreu por volta das 20h desse sábado (14/9).

O carro tinha placa de Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor entrou no Estado ilegalmente com a carga. Ao ser abordado, fugiu.

Entre os vinhos apreendidos, estavam garrafas das marcas Saint Felicien, Portillo e Amalaya, todas argentinas.

Leia a matéria completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.

