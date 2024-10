Homem foge pelado após roubar carro e bater contra muro em GO. Vídeo

Goiânia – Câmeras de segurança registraram uma cena inusitada em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana. Um homem, de 47 anos, foi flagrado fugindo pelado após furtar um carro e colidir o veículo contra um muro.

Tanto o roubo quanto o acidente aconteceram no último sábado (12/10). As imagens mostram o homem quebrando as janelas do carro para sair do veículo. Na sequência, ele caminha pela rua, chega a ficar próximo de outro veículo por alguns instantes e depois foge.

Veja o vídeo:

À Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que ele havia furtado o veículo a poucas quadras perto do acidente.

Luta corporal

Ainda à PM, uma parente do proprietário do carro relatou que o suspeito entrou em luta corporal com o dono do veículo e o arrastou enquanto o carro estava em movimento.

O suspeito foi preso por roubo. Um defensor público está habilitado no processo para atuar na defesa do suspeito.

Após o acidente, o suspeito abandonou o veículo e fugiu nu. A PM descreveu que ele foi localizado distante do local do acidente, andando a pé. O homem relatou estar sentindo dores e precisou ser levado a um hospital.

Segundo o relato policial, o suspeito passou por avaliação médica e, após ser liberado, foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos legais.