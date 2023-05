Homem ‘ganha’ gato de verdade em máquina de pelúcias em Mato Grosso do Sul; veja o vídeo

Imagina um animal de verdade sair de dentro de uma máquina de pelúcias? O máximo que um jogador espera é conseguir retirar um brinquedo de dentro do equipamento. Mas com o empresário Rider Soares, de 39 anos, foi diferente, e um tanto quanto inusitado. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que o homem pesca um elefante de pelúcia, mas ele acabou “recebendo” um outro animal. Quando foi retirar o presente da máquina, um gato de verdade saiu de dentro do equipamento. A tranquilidade do felino também chamou a atenção das pessoas que presenciaram a situação. Logo depois de sair da máquina, o gato se espreguiçou e despertou gargalhadas das pessoas que estavam em volta. O homem pegou o gato no colo e se divertiu com a situação. O episódio aconteceu em um posto de combustíveis em Nioaque, no interior do Mato Grosso do Sul. Veja o vídeo abaixo:

Coisas que acontecem em MS pic.twitter.com/cDnQnVXgAZ — Joilson Francelino (@jofrancelino) May 8, 2023