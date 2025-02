Homem ganha viagem mas fica doente e acaba com conta de R$ 273 mil

O americano Mike Cameron, morador de Minnesota, embarcou em uma viagem de cruzeiro para o Caribe com sua namorada, Tamra Masterman, após vencer uma promoção. O passeio, planejado para fugir do frio intenso de sua região, foi interrompido quando ele contraiu influenza a bordo. O quadro se agravou, e Mike precisou de internação no serviço médico do navio da Norwegian Cruise Line por três dias. Ao receber alta, foi surpreendido com uma conta médica de US$ 47 mil (cerca de R$ 273 mil).

Mike afirmou que não estava preparado para uma despesa tão alta e que o seguro de viagem que adquiriu cobria apenas US$ 20 mil. “Comecei a pensar: vou perder a minha casa, vou perder os meus carros”, desabafou à Fox 9. Ele também tentou acionar seu seguro-saúde, mas a solicitação foi negada porque os custos ocorreram fora do território americano.

A Norwegian justificou os valores cobrados como “justos e razoáveis” em carta enviada ao passageiro, alegando que estavam alinhados ao mercado de viagens. Mike agora enfrenta dificuldades para quitar a dívida e declarou: “Não sei como vou pagar a eles. Vou ter que fazer isso, mas não sei como”.

