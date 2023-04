Um homem despejou gasolina e ateou fogo contra passageiros de um ônibus em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (5). Segundo o SBT Rio, o objetivo do suspeito era atingir uma ex-namorada que estava entre as ocupantes do coletivo. Ele foi preso.

Três pessoas teriam se ferido no ataque, ocorrido na avenida Brigadeiro Lima e Silva. Uma mulher, um homem e uma criança de 5 anos seriam as vítimas.

Todos estão em estado grave, com a criança sendo a mais ferida entre elas.