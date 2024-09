Homem ligado ao PCC seria inquilino de um dos imóveis de Deolane

Everton de Sousa, conhecido como Gordão, teria alugado um apartamento de Deolane Bezerra, que fica no Tatuapé, em São Paulo. O negócio em si não seria problema, caso o rapaz não fosse ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele está preso por suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa, desde 2021.

Inclusive, Gordão foi abordado por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) no imóvel da influenciadora, portando drogas uma pistola Taurus furtada, um aparelho usado para bloquear sinal de telefone, cinco celulares e uma BMW.

Deolane e as irmãs, Dayanne e Daniele, acompanharam a operação que tinha por objetivo concluir o mandado de prisão.

De acordo com Josmar Jozino, do UOL, Everton relatou em depoimento que pagava R$ 5 mil de aluguel e mais R$ 1.200 de condomínio para a ex-Fazenda. A esposa de Gordão, Isabel Cristina, confirmou a informação na delegacia e afirmou que o contrato foi feito verbalmente, já que Deolane era amiga da família.

Recentemente, um ex-integrante do PCC, identificado como Frank, mostrou uma foto de Deolane Bezerra com Gordão, no aniversário da filha mais nova dela. Ele também falou sobre a amizade dos dois.

“Ela era amiga íntima do Marcola. É amiga de muitos anos [do Marcola]. Eu tenho certeza que ela lava dinheiro para o PCC”, ressaltou Frank.

1 de 8

Frank, ex-integrante do PCC, mostra foto de Deolane Bezerra com membro da facção criminosa

Reprodução/Felipeh Campos

2 de 8

Frank afirmou que Deolane é íntima da família de Marcola, líder do PCC

Reprodução/Felipeh Campos

3 de 8

Deolane Bezerra é presa em Recife novamente

Reprodução/Ricardo Antunes

4 de 8

Deolane Bezerra chega ao fórum em Recife após sair da prisão

Genival Paparazzi / AgNews

5 de 8

Deolane é recebida por fãs

Genival Paparazzi / AgNews

6 de 8

Deolane Bezerra voltou à prisão após descumprir ordem judicial

Genival Paparazzi / AgNews

7 de 8

Deolane Bezerra e fã

Genival Paparazzi / AgNews

8 de 8

Fã de Deolane se emociona ao vê-la

Genival Paparazzi / AgNews

Na ocasião, Gordão respondeu apenas pelo porte ilegal de arma, uma vez que a quantidade de entorpecentes encontrada com ele não configurou tráfico.

Deolane Bezerra foi presa na última quarta-feira (4/9), em Recife, Pernambuco, por suspeita de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar. Ela chegou a ter prisão domiciliar decretada, mas retornou para o presídio na última terça-feira (10/9), depois de desobedecer ordens judicias. A influencer está na Colônia Feminina Penal de Buíque, no agreste pernambucano.

Dinheiro de mulher ligada ao PCC

Deolane Bezerra pode responder por uma nova acusação. A influenciadora teria recebido dinheiro de uma mulher ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do SBT.

De acordo com a emissora, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram que Francisca Alves da Silva, realizou transferências para a conta da advogada. A moça é cunhada de Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola, líder da facção criminosa de São Paulo.

Segundo as investigações, a movimentação financeira é suspeita e levanta alguns questionamentos de que Deolane tenha alguma relação com os chefes da organização criminosa.

Um dos principais responsáveis pela lavagem de dinheiro do PCC, Everton de Souza, apelidado de Gordão, foi preso em um apartamento de Deolane, no Tatuapé, zona leste da capital paulistana. A transação entre Francisca e a influencer veio à tona depois da polícia analisar as movimentações financeiras dos membros da cúpula do grupo criminoso.

Gordão, que é casado com uma sobrinha de Francisca. No momento da abordagem dos agentes no imóvel da ex-Fazenda, o suspeito estava em posse de armas e drogas. Por conta dele ter sido encontrado na propriedade da famosa e do recebimento de valores em uma conta pessoal, os negócios de Deolane Bezerra serão investigados em um novo inquérito, sob a alegação de que possa estar envolvida com pessoas influentes do PCC.

Francisca Alves da Silva está presa desde abril na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. Preta, como é chamada pelos criminosos, é considerada peça-chave na lavagem de dinheiro comandada pela facção.