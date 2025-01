Homem mata avó, envia foto do corpo à família e diz que foi ‘sacrifício’

Christopher Holness Jr., de 30 anos, foi preso na manhã de 17 de janeiro, acusado de matar sua avó, Sandra Mundle, de 83 anos, em Washington (EUA). A professora aposentada foi encontrada morta em sua cama, com mais de 12 golpes de faca. Após o crime, o neto enviou imagens do corpo para familiares, o que inicialmente gerou descrença, mas foi confirmado como verdadeiro.

Segundo documentos judiciais, Christopher afirmou à polícia que o crime foi “um sacrifício a Deus”. “Ela teve que morrer”, declarou ele enquanto era levado ao hospital para tratar ferimentos em uma das mãos. Parentes descreveram Sandra ao Washington Post como “uma pessoa amorosa que adorava o neto”. Um familiar relatou ter recebido uma ligação do telefone da vítima, em que Christopher confessou o assassinato. Quando perguntado sobre o paradeiro de Sandra, ele respondeu: “Ela não está mais conosco”.

Durante a ligação, familiares imploraram para que Christopher ligasse para o serviço de emergência, mas ele reafirmou que a morte era um sacrifício. O acusado, que já foi diagnosticado com esquizofrenia, terá uma audiência no Tribunal Superior de Washington D.C. em 30 de janeiro. A polícia continua investigando as circunstâncias do crime.

