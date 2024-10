Homem mata esposa e sogra depois tira a própria vida em Vitória da Conquista

Na noite deste sábado (22), um homem matou a esposa e a sogra e depois tirou sua própria vida no município de Vitória da Conquista. As informações são do site Blog do Anderson.

O atirador, identificado como Manoel Viana Campos, deixou o local em uma motocicleta e, pouco depois, se dirigiu ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), localizado na Rua Sebastião Rodrigues Castro, onde tirou a própria vida.