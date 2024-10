Homem mata sogra a facadas e esfaqueia esposa e cunhada no Recôncavo baiano

As primeiras horas da manhã desta segunda-feira (7) registraram uma tragédia no Recôncavo baiano. Um homem, identificado como Carlos, assassinou a sogra a facadas dentro de casa, no Caminho 23, no bairro Urbis 4, na cidade de Santo Antônio de Jesus.

Carlos, segundo informações do Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, também esfaqueou a esposa e agrediu violentamente a cunhada. As duas foram socorridas em estado grave para o Hospital Regional.