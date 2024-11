Homem morre a tiros após sair de presídio na Bahia; há 2 meses ocorreu crime semelhante

Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (21) em Eunápolis, na Costa do Descobrimento. Edson Vander Pereira, de 27 anos, foi assassinado no bairro Alecrim I momentos depois de ser beneficiado por um alvará de soltura expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o homem estava preso desde abril passado após ser condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas. Ele cumpriria o restante da pena em regime semiaberto.

Conforme a polícia, Edson Vander estava em um veículo que foi interceptado por outro carro na Avenida Alcides Lacerda. Ele ainda conseguiu sair do carro, mas foi perseguido e morto a tiros. As outras pessoas que estavam no veículo não foram atingidas. No local do crime, havia mais de 30 cápsulas de pistola 9mm.

Ainda segundo o site, outro caso de morte após saída do presídio de Eunápolis ocorreu há cerca de dois meses. Jéferson de Jesus, de 34 anos, foi assassinado a tiros próximo à unidade prisional.

Ele havia deixado o local a pé após ser beneficiado por um alvará de soltura, que permitia cumprir o restante da pena em regime semiaberto. O homem era apontado como líder de uma chacina que deixou quatro mortos e um ferido.