Homem morre afogado em barragem no Sudoeste baiano

Um homem, ainda não identificado, morreu após sofrer um afogamento em uma barragem de Caraíbas, no Sudoeste baiano. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (27), na Barragem do Rio Gavião, zona rural do município.

Foto: Reprodução / Blog do Anderson

Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi resgatada por técnicos da secretaria municipal de Saúde. Ainda não há detalhes sobre como ocorreu o afogamento.

O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista, onde passará por perícia.