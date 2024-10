Homem morre afogado em barragem no Vale do Jiquiriçá

Um homem, de 28 anos, morreu após se afogar em uma barragem em Irajuba, no Vale do Jiquiriçá. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (29) na Barragem Antônio Sampaio, na zona rural do município. Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, Jean Santos Souza estava na companhia de amigos quando se afogou.

O grupo notou a ausência da vítima, mas não conseguiu encontrá-la. Informados sobre o ocorrido, o pai e um irmão do homem foram ao local e encontraram Jean Santos, já sem vida.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, no Sudoeste, para perícia. Não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.