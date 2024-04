Homem morre afogado em Itamaraju, corpo é localizado por mergulhadores

Um homem de 34 anos, morreu vítima de afogamento nas águas do rio Jucuruçu em Itamaraju.

O corpo de JOSENILTON ROSÁRIOS DOS SANTOS, foi localizado na manhã desta segunda-feira (08) de abril, após um intenso trabalho dos Mergulhadores do 18º Grupamento de Bombeiro Militar.

JOSENILTON ROSÁRIOS DOS SANTOS, foi visto pela última vez com vida durante o sábado (06) de abril, quando caiu no Rio Jucuruçu na região da comunidade dos mineiros (Santo Amaro).

Os moradores intensificaram as buscas, sendo auxiliados pelos bombeiros, no entanto, a esperança somente cessou com a localização do corpo.

As autoridades policiais foram mobilizadas e um levantamento cadavéricos autorizado.

O corpo foi removido para o IML do município de Itamaraju, onde passará por necropsia e será liberado posteriormente aos familiares para velório e sepultamento. A família e amigos lamentam o ocorrido.