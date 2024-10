Homem morre ao se engasgar com pedaço de carne em Goiânia

Goiânia – Um homem, de 63 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne na capital goiana. À polícia a esposa da vítima, uma mulher, de 64, contou que o marido estava almoçando quando se engasgou e caiu no chão.

O caso, que aconteceu na tarde do último domingo (6/10), no setor Chácaras de Recreio São Joaquim, foi registrado na Polícia Civil (PC) como morte natural, e o corpo, recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Conforme relato do boletim de ocorrência, os bombeiros foram chamados, porém, ao chegar à casa do casal, o idoso estava inconsciente. Como a esposa dele estava “transtornada”, ela foi retirada do local.

Engasgo com carne

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os médicos retiraram um pedaço de carne de 4 cm da faringe da vítima. Houve a tentativa de reanimá-lo com doses de adrenalina, no entanto, ele não reagiu e morreu.

As equipes da Polícia Militar e da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) também foram até o local. Na ocasião, os policiais ligaram para a esposa do homem para perguntar o que havia acontecido.

Segundo o g1, de acordo com o relato da Polícia Civil (PC), a mulher contou que, ao se engasgar com o pedaço de carne, o marido não conseguia respirar e, em seguida, perdeu os sentidos, caiu no chão e bateu a cabeça.

Por se tratar de morte natural com causa externa, conforme relato do boletim de ocorrência, os policiais não apreenderam itens da casa e dispensaram a perícia. O corpo passou por exame cadavérico no IML.