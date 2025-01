Homem morre após ataque de elefante durante festival na Índia

Um trágico incidente ocorreu nesta sexta-feira (10) em Tirur, na Índia, onde um homem de 54 anos, chamado Krishnan Kutty, morreu após ser atacado por um elefante durante um festival local. Após o ataque, ele foi levado ao hospital, onde permaneceu internado por dois dias, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos causados pelo animal. O ataque aconteceu de maneira abrupta, quando o elefante, em meio à multidão, avançou e agarrou Kutty pela perna, arremessando-o. Além da vítima fatal, várias outras pessoas também ficaram feridas durante o tumulto gerado pelo ataque do animal.

A morte de Krishnan Kutty provocou uma onda de indignação e protestos. A organização National Forum for People’s Rights se manifestou, exigindo uma investigação detalhada sobre o ocorrido e solicitando que a família da vítima receba uma compensação adequada. Em resposta ao incidente, as autoridades locais foram convocadas a apresentar um relatório que aborde as permissões e as condições sob as quais os elefantes foram utilizados durante o festival.

Veja o vídeo: At the Puthiyangadi Festival in India, 17 people were injured, one seriously, due to an elephant attack. pic.twitter.com/ucKUWdULle

