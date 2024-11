Homem morre após briga com seguranças no Autódromo de Interlagos

São Paulo — Dois vigilantes, de 48 e 39 anos, foram presos em flagrante nessa sexta-feira (8/11) suspeitos da morte de um homem no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A vítima não foi identificada, mas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, ele teria pulado o muro para furtar peças de uma estrutura montada no local.

O boletim de ocorrência, segundo a SSP, aponta que a vítima estava armado com uma faca e teria partido para cima dos seguranças, que intervieram e agrediram o homem.

O homem morreu no local.

A arma de um dos seguranças foi apreendida, assim como uma faca.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de C e ao IML e o caso, registrado como tortura e localização/apreensão de objeto no 11º DP (Santo Amaro), que investiga a ocorrência.