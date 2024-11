Homem morre após capotamento de veículo na BA-148 em Dom Basílio

Um homem de 32 anos, identificado como Cláudio Caíres Silva, morreu após capotar o veículo que conduzia na BA-148, em um trecho do município de Dom Basílio, na madrugada deste sábado (09). De acordo com o site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que Cláudio estava dirigindo um Honda Civic quando, por volta do km 444 da rodovia, perdeu o controle da direção e o carro capotou.

O local foi isolado pela PRE até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado para a realização da necropsia.