Homem morre após carro capotar em estrada vicinal no Vale do Jiquiriçá

Um homem, de 34 anos, morreu após se envolver em um capotamento na noite deste domingo (20) em uma estrada vicinal de Itaquara, no Vale do Jiquiriçá. Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, identificada como Robson Souza Santos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Itaquara, mas não resistiu.

Outros ocupantes do carro, um Chevrolet Celta, também ficaram feridos, mas não há informações sobre a situação deles. O corpo do homem foi levado na madrugada desta segunda-feira para o Instituto Médico Legal de Jequié, na mesma região.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, ocorrido na região da localidade de Horizonte.