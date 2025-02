Homem morre após colisão de moto com dois carros em Feira de Santana

Um homem, de 26 anos, morreu após uma colisão entre a motocicleta que conduzia e dois veículos, na noite desta quinta-feira (6) em Feira de Santana.

A vítima foi identificada como Fábio Mota Barbosa Júnior, de 26 anos. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu por volta das 20h40, na Avenida Eduardo Fróes da Mota (Anel de Contorno), no trecho próximo ao viaduto Portal do Sertão, no bairro Santa Mônica.

Foto: Reprodução / Acorda Cidade

Após a colisão em um veículo VW/Saveiro, a motocicleta também colidiu com um veículo Hyundai HB20. A vítima foi a óbito no local. Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes dos carros. Fábio Mota Barbosa Júnior era natural de Salvador e já residiu no estado do Mato Grosso do Sul. As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.