Homem morre após colisão entre moto e caminhonete em avenida de Conquista

Um motociclista foi a óbito em uma colisão com uma caminhonete na noite desta quinta-feira (7) em uma avenida de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. A vítima foi identificada como Ricardo Santos. Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, este foi o segundo óbito registrado na via em menos de um mês.

Uma ambulância do Samu foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Avenida Presidente Getúlio Vargas, onde ocorreu o acidente, está em obras há quase dois anos e segue sem previsão de ser concluída, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra).