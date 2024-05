Homem morre após grave acidente em rodovia que liga em Itamaraju e Prado

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) atenderam a um chamado durante a tarde desta quinta-feira (30) de maio, na rodovia entre Itamaraju e Prado.

Uma pessoa que ocupava um veículo FIAT de cor prata de placa JLL-8211, que acabou colidindo com uma caminhonete modelo Toyota Hilux de placa HEQ-2H20, ambos licenciados em Itamaraju, quando transitavam pela rodovia BA-489, na região conhecida como tombador. Com o forte impacto o condutor do veículo menor sofreu graves ferimentos e necessitou dos cuidados médicos.

Os socorristas do SAMU 192 promoveram os primeiros atendimentos à vítima identificada como Valdomiro Onofre de Souza (72 anos), acabou não resistindo e morreu no local.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo foi removido do local pelo servidor Anderson Barbosa, sendo transferido para o IML de Itamaraju.

Seguindo procedimentos a polícia civil foi notificada.

A polícia deverá investigar as causas do acidente.