Homem morre após invadir casa de ex-prefeito de cidade do Extremo Sul baiano; inquérito apura conduta policial

Um homem, de 39 anos, morreu após uma abordagem policial em Itapebi, na Costa do Descobrimento, na tarde desta terça-feira (4). O caso ocorreu após o homem, identificado como Tiago Cruz da Silva, invadir a residência do ex-prefeito de Itapebi, Juarez da Silva Oliveira, conhecido como Peba. Segundo relatos, Tiago chegou ao local agitado, ameaçando o ex-gestor de morte.

Conforme o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a polícia local informou que Tiago foi encontrado do lado de fora da casa, segurando um pedaço de madeira. Antes, ele teria ferido um soldado na cabeça.

Durante a ação, os policiais, que estavam na ocorrência, disseram que Tiago caiu e bateu a cabeça contra um muro, o que resultou em ferimentos. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) da região.

Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias da morte do homem. Ainda segundo informações, o ex-prefeito afirmou que não entendia os motivos das ameaças e disse que tinha boa relação com Tiago.