Homem morre após perder controle do carro e colidir com poste em Salvador

Um homem morreu na madrugada deste sábado (12) em Salvador, após perder o controle da direção do carro que dirigia e colidir com um poste na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 4h da manhã, no sentido São Cristóvão. A vítima morreu ainda no local após não resistir aos ferimentos.