Homem morre após ser agredido com soco em Guanambi

Um homem de 55 anos morreu na manhã deste domingo (12) em Guanambi, após ser agredido com um soco na noite anterior. O incidente ocorreu por volta das 20h de sábado, na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Brasília, próximo a uma panificadora.

De acordo com informações obtidas pelo site Achei Sudoeste, uma guarnição do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada para atender à ocorrência. No local, foi relatado que a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral de Guanambi (HGG).

Na unidade de saúde, o homem foi encontrado desacordado, sob cuidados médicos, apresentando sangramento no ouvido direito. Apesar dos esforços da equipe de saúde, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã de domingo, por volta das 11h.

Uma testemunha que acionou a polícia identificou o suspeito como um homem de 38 anos. Durante buscas realizadas pela PM na rua Paraíba, também no bairro Brasília, o suspeito foi localizado. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas não possuía lesões aparentes.

O homem foi detido e conduzido à Delegacia Territorial de Guanambi, pertencente à 22ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), onde serão tomadas as medidas cabíveis. O caso está sob investigação da Polícia Civil.